У Повітряних силах повідомили, що необхідно для звільнення Маріуполя
Для звільнення Маріуполя від російських окупантів ЗСУ необхідно насамперед знищити російське ППО, повідомляє Новое время.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Без переваг у повітрі результат наземної операції може бути провальним. Тому найголовніше — це прогнати їхню авіацію і знищити їхню ППО", — сказав він в ефірі телеканалу Дом.
Ігнат додав, що далекобійна реактивна артилерія від західних партнерів та протирадіолокаційні ракети HARM досить ефективно можуть знищувати російське ППО.
"Робота має бути важка, але потихеньку все-таки нашу землю звільнятимемо", — зазначив Ігнат.