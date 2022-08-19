Окупанти повідомляють, що у Євпаторії спрацювала система ППО

У Євпаторії в окупованому Криму, ймовірно, спрацювала система ППО, повідомили місцеві жителі та представник окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив так званий "радник голови Криму" Олег Крючков у Telegram, місцеві телеграм-канали.

"У Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО".

Представник окупантів додав, що Крим нібито "під надійним захистом".

Перед цим повідомлення про роботу ППО у Євпаторії з'явилися у місцевих телеграм-каналах. Також було опубліковано відео.