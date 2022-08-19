Розвідка Канади: військові РФ розмістили техніку біля реакторів ЗАЕС

Росія розмістила військову техніку всередині периметра Запорізької атомної електростанції, в тому числі біля корпусів реакторів та іншої ключової інфраструктури, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у повідомленні канадської розвідки в Twitter.

У звіті зазначається, що українські технічні працівники продовжують експлуатувати АЕС під безпосереднім наглядом озброєних російських військовослужбовців, що підвищує ризик людської помилки через стрес або втручання у звичний розпорядок роботи.

"Без незаконного вторгнення Росії та окупації регіону цієї підвищеної загрози безпечній експлуатації АЕС не існувало б" , - йдеться у звіті.

Нагадаємо, ситуація на Запорізькій АЕС була однією з ключових тем зустрічі президента Володимира Зеленського та генсека ООН Антоніу Гутерреша у Львові.

За словами Зеленського, вони погодили параметри можливої місії Міжнародного агентства з атомної енергії на окуповану станцію.