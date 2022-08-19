У Севастополі знову лунали вибухи, окупанти кажуть, що "цілі уражені"
У Севастополі в п'ятницю ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів, голова окупаційної влади міста заявив про роботу ППО і, за попередніми даними, збитий безпілотник, повідомляє Українська правда.
Про це так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повiдомив у Telegram.
Згідно з повідомленнями російських та кримських ЗМІ, над містом працює російська ППО.
За даними одного з місцевих телеграм-каналів, упродовж хвилини було чути 9 пусків ракет.
Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв також повідомив про вибухи, які було чути у центрі міста. За його даними, цілі уражені.
"Перебуваю на робочому місці в уряді. Так само, як і багато хто з городян, чув хлопки в центрі. Аналогічні раніше звучали в районі Стрілки.
У бухті відпрацьовувала ППО. У центрі — корабельна арта. Історія та сама, що й учора. За попередніми даними, БПЛА. Цілі уражені".
У четвер російські і місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи на військовому аеродромі окупантів у Севастополі. Влада загарбників заявила про збитий безпілотник.