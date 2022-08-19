Білий дім: Зеленський повинен взяти участь у саміті G20, якщо там буде Путін

Президент України Володимир Зеленський має взяти участь у саміті G20 на Балі, якщо туди приїде президент РФ Владімір Путін, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві Ради національної безпеки США, пише Bloomberg.

"Як публічно заявив сам президент Байден, він не думає, що президент Путін має бути присутнім на G20, оскільки той веде війну проти України" , - йдеться у заяві.

Але якщо Путін справді візьме участь, США вважають, що Зеленський теж має взяти участь.

Видання зазначає, що наполеглива вимога Ради нацбезпеки про те, щоб Зеленський брав участь у саміті, залишає відкритою можливість того, що він міг би приєднатися віртуально, а не бути особисто. Саме так було у липні, коли міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дистанційно виступив на зустрічі міністрів закордонних справ G20.

Байден ще не сказав, чи поїде він на Балі для участі у саміті, хоча офіційні особи США брали участь у зустрічах перед самітом лідерів.

У березні Байден заявив, що, на його думку, Росію слід виключити із G20 через вторгнення в Україну, але визнав, що інші члени групи, включаючи Індонезію, можуть не погодитись.

Нагадаємо, згідно із заявою президента Індонезії Джоко Відодо, Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті G20, який відбудеться на острові Балі в листопаді.

Індонезія також запросила українського президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті на Балі.

Президент Зеленський заявляв, що участь України в осінньому саміті G20 буде залежати від безпекової ситуації в країні і від складу учасників саміту.