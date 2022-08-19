Welt: Німеччина ігнорує запити України щодо збільшення постачання озброєнь

Уряд ФРН вже кілька місяців ігнорує прохання України щодо додаткового постачання озброєнь, повідомляє Новое время.

Про це пише німецьке видання Die Welt.

За останні десять тижнів українські дипломати багаторазово порушували питання про постачання зброї, звертаючись до міністерства оборони ФРН, але Міноборони так само як і відомство федерального канцлера, ймовірно, відкладають ці запити в довгу скриньку, йдеться у матеріалі газети.

За даними видання, в міністерстві оборони ФРН, починаючи з червня, щомісяця проводилося кілька зустрічей на високому рівні, в яких брала участь і голова відомства Крістіна Ламбрехт.

Під час цих зустрічей українська сторона щоразу просила Німеччину продовжувати постачати їй ті види озброєнь, які вже постачалися раніше — самохідні артустановки Panzerhaubitze 2000 та ракетні системи залпового вогню Mars II. Німеччина вже поставила Києву 10 таких гаубиць та три РСЗВ.

Українська сторона також наполягала на видачі німецькій оборонній промисловості дозволів на експорт до України танків та бронемашин. Зокрема ще у квітні Україна отримала від концерну Rheinmetall пропозицію закупити на 268 млн євро 100 БМП Marder та 88 танків Leopard-1, включаючи боєприпаси до них та інструктаж. За даними виробника, ця техніка була «швидко підготовлена», але реакції від відомства федерального канцлера так і не було.

У середині серпня міністр оборони України Олексій Резніков особисто обговорив цю проблему телефоном із німецькою колегою Ламбрехт. Раніше цю ж тему обговорювали телефоном голова Офісу президента України Андрій Єрмак і радник федерального канцлера із зовнішньої політики Єнс Плетнер.

"Наші прохання завжди вислуховували та записували, але результатів досі жодних" , — розповіли виданню в українських урядових колах про зустрічі в Міноборони Німеччини.

Міноборони ФРН у відповідь на запит Die Welt повідомило, що міністерство «перебуває у контакті з українською стороною на багатьох рівнях» з метою надати Україні «найкращу підтримку у боротьбі з російським агресором», але не привело при цьому жодних конкретних деталей.