У Пентагоні розповіли, коли Україна отримає комплекси NASAMS

У Пентагоні повідомили, що раніше анонсовані зенітно-ракетні комплекси NASAMS будуть доставлені в Україну вже у жовтні-листопаді цього року, повідомляє Новое время.

Про це повідомила американська журналістка Кейтлін Дорнбос у Twitter.

Чиновник Пентагону заявив, що система ППО NASAMS буде в Україні «в найближчі 2−3 місяці».

Це пояснюється тим, що NASAMS не надходять із запасів США, а мають виготовлятися та закуповуватися спеціально для України.

У п’ятницю, 19 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 775 млн доларів, у який зокрема включили боєприпаси для HIMARS і 15 дронів Scan Eagle.

Передачу ЗРК NASAMS Україні США анонсували ще 1 липня в рамках пакета військової допомоги Україні на суму 820 млн доларів.

Йдеться про дві батареї NASAMS.

Зазвичай до складу батареї NASAMS входять три вогневі взводи (54 ракети), об'єднаних в інформаційну мережу.

Завдяки тому, що протягом 12 секунд можна випустити всі 54 ракети батареї по різних цілях, її використовують для захисту авіабаз, морських портів, населених пунктів, військових сил. Комплекс ефективний проти БПЛА, гелікоптерів, крилатих ракет та літаків.

NASAMS у цифрах: