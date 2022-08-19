Зеленський: ми не залишимо без відповіді жоден із ударів окупантів

Президент Володимир Зеленський звернувся до мешканців міст, які найбільше обстрілюють окупанти і зазначив, що Україна не залишить без відповіді жоден із цих ударів, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Хочу сьогодні окремо звернутися до мешканців усіх наших міст, які зазнають постійних жорстоких обстрілів від російської армії. Харків і Миколаїв, усі міста Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області... Усі, хто переживає цей постійний жах знищення життя та руйнації всього, що дає життю нормальність.

Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, який віддає накази та здійснює ці удари по містах. І ми притягнемо до відповідальності – у той чи інший спосіб – їх усіх. Жоден убивця не сховається.

І обовʼязково ми відновимо все, що терористи намагаються залишити в руїнах".