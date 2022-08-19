Німеччина передала Україні три установки Gepard, бронетранспортери та снаряди
Німеччина передала Україні ще три зенітних самохідних установок Gepard, 11 гусеничних бронетранспортерів М113, снаряди для артилерії та 400 тисяч сухпайків, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні на сайті німецького уряду.
Зазначимо, що загалом Україна отримала від Німеччини вже 15 Gepard, 44 бронетранспортери М113 і більше 400 тисяч сухпайків.
Окрім того, до відправки готуються:
- 20 70-мм ракетних установок з 2 000 ракетами;
- 1 592 снаряди для артилерії калібру 155 мм;
- 255 снарядів Vulcano для артилерії калібру 155 мм;
- 60 200 патронів калібру 40 мм;
- 6 підйомно-транспортних машин;
- 40 одиниць оновлених пристроїв для боротьби з дронами;
- 12 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2;
- 30 кулеметів MG-3.
Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що Німеччина передала Україні чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.