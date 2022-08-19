Оператор ГТС: Україна може компенсувати перебої з транзитом по "Північному потоку-1"

Україна має близько 109 млн кубометрів газу на добу вільних потужностей за транзитним маршрутом до Європи. Вони можуть бути використані для компенсації зниження потоків по газопроводу "Північний потік-1", пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це йдеться у заяві Оператора ГТС України.

Вже заброньовані потужності через Україну згідно з транзитною угодою з "Газпромом" використовуються менш ніж на 40%.

З урахуванням хронічних перебоїв в роботі "Північного потоку-1" в останні місяці, а також чергової запланованої зупинки цього маршруту в кінці серпня, Оператор ГТС нагадав про наявність альтернативних транзитних коридорів через Україну і Польщу.

Технічні потужності "Суджі" становлять 244 млн кубометрів на добу. Це можна порівняти зі звичайною пропускною спроможністю Nord Stream, що становить близько 167 млн кубометрів на добу, яка нещодавно була обмежена Газпромом.

Таким чином, немає обставин непереборної сили і технічних перешкод для виконання "Газпромом" своїх зобов'язань перед європейськими країнами щодо постачання газу. Росія продовжує ігнорувати наявні можливості для транзиту, зокрема на точці входу "Суджа", зазначає компанія.

Нагадаємо, "Газпром" 14 червня заявив, що різко знизить постачання газу через "Північний потік-1". Причиною стала затримка з ремонтом агрегатів компанією Siemens. Пізніше компанія відмовилася приймати турбіну і зажадала зняття санкцій.