МЗС Литви: "сонячні ванни" – не причина для отримання віз росіянами

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував видачу віз громадянам Росії та Білорусі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За словами Ландсбергіса, Литва продовжить видавати візи росіянам і білорусам з гуманітарних міркувань.

"Але сонячні ванни - це не гуманітарна причина" , - констатував він.

Раніше Литва закликала ЄС прийняти єдине рішення щодо скасування туристичних віз для громадян Росії, оскільки так санкції будуть працювати більш ефективно.

Заборону на видачу віз росіянам також підтримали в Естонії, Латвії, Польщі, Фінляндії і Чехії.