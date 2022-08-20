Пентагон: росіяни не мають прогресу на полі бою в Україні

Позиції російської армії ослабли. Окупанти не мають прогресу на полі бою в Україні, повідомляє Новое время.

Про це йшлося на брифінгу Пентагону.

Високопосадовець Пентагону зазначив, що росіяни зазнають великих втрат і не можуть просуватися вперед. За його словами, ЗСУ успішно послаблюють російські війська на сході.

Представник Пентагону також прокоментував останні події в Криму, насамперед вибухи в Новофедорівці.