Пентагон: росіяни не мають прогресу на полі бою в Україні
Позиції російської армії ослабли. Окупанти не мають прогресу на полі бою в Україні, повідомляє Новое время.
Про це йшлося на брифінгу Пентагону.
Високопосадовець Пентагону зазначив, що росіяни зазнають великих втрат і не можуть просуватися вперед. За його словами, ЗСУ успішно послаблюють російські війська на сході.
Представник Пентагону також прокоментував останні події в Криму, насамперед вибухи в Новофедорівці.
"У мене немає загальної оцінки впливу недавніх атак, особливо на аеродром, але ми бачимо загальну картину того, що російські сили набагато вразливіші. Ми бачимо рух російських військ для захисту своїх уразливих місць", — сказав він.