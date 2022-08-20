США і Туреччина обговорили виконання санкцій проти РФ

Перший заступник міністра фінансів США Адевале Адеємо і заступник міністра фінансів Туреччини Юнус Еліташ провели зустріч і обговорили виконання санкцій проти Росії, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як повідомляється, перший заступник міністра Адеємо озвучив стурбованість з приводу того, що російські організації та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину для ухилення від санкцій, які ввели Сполучені Штати і ще 30 країн.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що США може рекомендувати американським компаніям переглянути бізнес-відносини з Туреччиною. Такий сценарій може відбутися в разі зближення лідерів Туреччини і Росії.

Нагадаємо, що раніше президент Туреччини Ердоган зустрічався з Путіним у Сочі. Пізніше стало відомо, що Ердоган погодився платити за газ в російських рублях.