Мер Мелітополя повідомив про удар по військовій базі окупантів біля аеродрому
У ніч проти суботи, 20 серпня, в окупованому Мелітополі Запорізької області були чутні потужні вибухи. За попередніми даними, було точне потрапляння у військову базу російських окупантів, повідомляє Новое время.
Про це заявив мер міста Іван Федоров.
"Сьогодні вночі потужні вибухи в Мелітополі, які чуло все місто. За попередніми даними, точне потрапляння в одну з російських військових баз, яку рашисти вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому", — написав Федоров.
Він додав, що окупаційна влада повідомила про нібито спрацювання ППО.
"Колаборанти відразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювала їхня ППО. Так спрацювала, що дим йде досі. Однак якщо в росармії таке ППО, ЗСУ точно дістануть їх якнайшвидше. Збираємо більш докладну інформацію", — зазначив мер.