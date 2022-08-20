Мер Мелітополя повідомив про удар по військовій базі окупантів біля аеродрому

У ніч проти суботи, 20 серпня, в окупованому Мелітополі Запорізької області були чутні потужні вибухи. За попередніми даними, було точне потрапляння у військову базу російських окупантів, повідомляє Новое время.

Про це заявив мер міста Іван Федоров.

"Сьогодні вночі потужні вибухи в Мелітополі, які чуло все місто. За попередніми даними, точне потрапляння в одну з російських військових баз, яку рашисти вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому" , — написав Федоров.

Він додав, що окупаційна влада повідомила про нібито спрацювання ППО.