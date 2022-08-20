Окупанти заявили про удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі

В окупованому Криму, в Севастополі сьогодні вранці пролунав вибух. Самопроголошена влада заявляє про "приліт" по штабу Чорноморського флоту РФ, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив призначений окупантами "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв.

"25 хвилин тому до даху прилетів безпілотник. На жаль, збитий не був, хоч над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає" , - написав він.

Тим часом місцеві Telegram-канали та окупаційна влада повідомляє, що на місці події біля будівлі штабу Чорноморського флоту працюють екстрені служби, а підходи та під'їзди, як пояснюють "зі зрозумілих причин" перекриті поліцією.