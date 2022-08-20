Мер: росіяни обстріляли Харків, постраждала критична інфраструктура

Російські війська вночі завдали ракетних ударів по Харкову і передмістю. Обійшлось без жертв, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив харківський міський голова Ігор Терехов.

Цієї ночі у Харкові знову прогриміли вибухи. Пабліки публікують відео вильотів ракет з Білгорода у бік Харкова.