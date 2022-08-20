У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні за добу
Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати російських військ у живій силі та техніці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 44 900 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 907 (+8),
- бойових броньованих машин ‒ 4 212 (+17),
- артилерійських систем – 1 018 (+2),
- РСЗВ – 266,
- засобів ППО – 141,
- літаків – 234,
- вертольотів – 197,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8),
- крилатих ракет - 190,
- кораблів/катерів – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3 137 (+7),
- спеціальної техніки – 97 (+3).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.