У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні за добу

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати російських військ у живій силі та техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 44 900 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 907 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 4 212 (+17),

артилерійських систем – 1 018 (+2),

РСЗВ – 266,

засобів ППО – 141,

літаків – 234,

вертольотів – 197,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8),

крилатих ракет - 190,

кораблів/катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3 137 (+7),

спеціальної техніки – 97 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.