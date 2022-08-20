У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні за добу

У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні за добу
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати російських військ у живій силі та техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 44 900 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 907 (+8),
  • бойових броньованих машин ‒ 4 212 (+17),
  • артилерійських систем – 1 018 (+2),
  • РСЗВ – 266,
  • засобів ППО – 141,
  • літаків – 234,
  • вертольотів – 197,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8),
  • крилатих ракет - 190,
  • кораблів/катерів – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3 137 (+7),
  • спеціальної техніки – 97 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.

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