АМПУ: одеські порти взяли на навантаження 7 суден

Одеські порти прийняли під завантаження агропродукцією 7 суден, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації морських портів України.

"19 серпня порт Чорноморськ пришвартував балкери ANDAN TORLAK, FILYOZ та MARANTA, порт Одеса почав завантаження GANOSAYA та KUBROSLI Y, а MOHAMAD Y очікує своєї черги, як і танкер FOYLE, що стоїть на рейді порта Південний" , – йдеться у повідомленні.

Загалом планується завантажити близько 66,5 тис тонн пшениці, кукурудзи та олії, які попрямують до портів Франції, Судану, Туреччини та Нідерландів.

Раніше з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшло ще 4 судна з українською агропродукцією - це вже восьмий караван з продовольством.