ОВА: війська РФ запустили ракети по Дніпропетровській області – їх збили

Вранці у суботу, 20 серпня, очевидці повідомляли про звуки вибухів на Дніпропетровщині. Сили ППО збили усі чотири ракети Калібр, які Росія випустила по області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.