ОВА: війська РФ запустили ракети по Дніпропетровській області – їх збили
Вранці у суботу, 20 серпня, очевидці повідомляли про звуки вибухів на Дніпропетровщині. Сили ППО збили усі чотири ракети Калібр, які Росія випустила по області, повідомляє Новое время.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі чотири ракети "Калібр", які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим", — написав він у Telegram-каналі.