Повітряні сили повідомили про збиття трьох БПЛА противника
Українські бійці збили три безпілотники російських окупантів. Ворожі цілі приземлили за минулу добу, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Протягом доби 19 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України на південно-східному напрямку знищено три російські безпілотники оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже більше 800 БПЛА оперативно-тактичного рівня.