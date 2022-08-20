Повітряні сили повідомили про збиття трьох БПЛА противника

Українські бійці збили три безпілотники російських окупантів. Ворожі цілі приземлили за минулу добу, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Протягом доби 19 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України на південно-східному напрямку знищено три російські безпілотники оперативно-тактичного рівня" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже більше 800 БПЛА оперативно-тактичного рівня.