Уряд повернув обов’язковість маркування харчових продуктів українською мовою

Кабінет міністрів скасував можливість продажу харчових продуктів, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної. Норма була тимчасово введена в умовах воєнного стану, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики.

Водночас харчові продукти, ввезені на територію України з 9 березня по 1 грудня 2022 року, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної, можуть перебувати в обігу до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання (дати "вжити до").

Як нагадали в міністерстві, для безперебійного забезпечення населення країни продуктами харчування в умовах воєнного стану Кабмін спростив вимоги щодо обов’язкового маркування імпортованих харчових продуктів державною мовою.