Миколаївська ОВА: війська РФ влучили в п'ятиповерхівку, є поранені

Російські окупаційні війська влучили у п'ятиповерховий будинок у Вознесенську Миколаївської області, відомо про 7 поранених, повідомляє Українська правда.

Про це заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні (20 серпня – ред.) рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей" , – повідомив він.

За словам Кіма, одну дитину зараз оперують.

В ніч на 20 серпня росіяни масовано обстріляли ракетами Миколаїв.