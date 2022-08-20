Миколаївська ОВА: війська РФ влучили в п'ятиповерхівку, є поранені
Російські окупаційні війська влучили у п'ятиповерховий будинок у Вознесенську Миколаївської області, відомо про 7 поранених, повідомляє Українська правда.
Про це заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Сьогодні (20 серпня – ред.) рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей", – повідомив він.
За словам Кіма, одну дитину зараз оперують.
В ніч на 20 серпня росіяни масовано обстріляли ракетами Миколаїв.