ГУР: білоруські спеціалісти ремонтують російські бойові літаки під Москвою

Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що білоруські спеціалісти ремонтують бойову російську авіацію на авіабазі поблизу Москви, повідомляє Українська правда.

"Міністерство оборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки. Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі "виїзних груп" для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка)" , – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, в основному роботи виконуються на літаках типу МіГ-29 та їх модифікаціях.

Зокрема, спеціалісти ЗС Білорусі здійснюють роботи зі зняття авіатехніки зі зберігання та з розконсервації для подальшого застосування у війні проти України.