Польща про загрозу "Кинджалів" з Калінінграда: НАТО дасть відповідь
Дії НАТО будуть адекватні діям Російської Федерації в Калінінградській області та у разі наявності загрози для Польщі можна буде застосувати статтю 5 Північноатлантичного договору, повідомляє Європейська правда.
Про це заявив заступник міністра національної оборони Войцех Скуркевич.
"Як держава східного флангу НАТО ми це цілком усвідомлюємо, тому наші дії – за консультаціями з нашими союзниками та штаб-квартирою НАТО – є і надалі будуть адекватними загрозам і діям Російської Федерації", - сказав Скуркевич.
Він підкреслив, що співпраця в рамках НАТО є основою гарантування безпеки Польщі.
"Ці гарантії були і залишаються дійсними, і зобов’язання щодо цього ми комунікуємо з нашими партнерами: з окремими членами Північноатлантичного альянсу, а також з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом", – додав Скуркевич.
Водночас він запевнив, що якщо буде якась загроза, стаття 5 Північноатлантичного договору, тобто формула "один за всіх, усі за одного", буде задіяна.
"Тому ми в абсолютній безпеці, коли йдеться про всі питання, пов’язані із загрозами Республіці Польща", – сказав заступник голови міноборони.
Цього тижня Росія перекинула винищувачі МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області, що межує з Литвою та Польщею.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що розміщені в Калінінграді російські ракети "Кинджал" не змінюють ситуацію з безпекою в регіоні, не збільшують загрози.