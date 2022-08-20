ГУР: ЗСУ знищили рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів

У Запорізькій області українські військові знищили рідкісний радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби Зоопарк-1, повідомляє Новое время.

Відповідне відео опубліковало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також було знищено чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки.

В українській розвідці додали, що "точне влучення за певними координатами повністю вивело з ладу техніку, яка дозволяє коригувати вогонь ворожої артилерії".

Російський радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби Зоопарк-1 призначений для розвідки позицій ворожих вогневих засобів (РСЗВ, артилерійських та мінометних позицій, пускових установок тактичних ракет і комплексів ППО та ін.), розрахунку траєкторій снарядів та ракет, коригування вогню за повітряним простором над безпілотними літальними апаратами.