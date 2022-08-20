МЗС закликало Австрію вислати дипломата РФ за заклик ліквідувати українців

МЗС України закликало Австрію вислати постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Міхаіла Улянова, який опублікував твіт, проінтерпретований багатьма як заклик ліквідувати українців, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Посол Росії Міхаіл Ульянов закликає ліквідувати українську націю. Цю мову геноциду не можна терпіти. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію оголосити його персоною нон грата" , - написав Ніколенко у своєму Twitter.

Russia’s Ambassador Mikhail Ulyanov is calling for the elimination of the Ukrainian nation. This genocidal language must not be tolerated. We call on the entire diplomatic community in Vienna to boycott Ulyanov, and on the host country, Austria - to declare him persona non grata. pic.twitter.com/tbCTW4dU6s — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 20, 2022

Напередодні Ульянов написав пост в Twitter з таким текстом: "Жодної пощади українському населенню". Він опублікував пост, коментуючи подяку Сполученим Штатам від президента України Володимира Зеленського за новий пакет військової допомоги.

Пізніше Ульянов видалив свій пост та заявив, що його зміст неправильно інтерпретували.

"Я маю вибачитися. Я забув, з ким маю справу. Я, звичайно, мав на увазі США з їхнім постачанням зброї та президента України, який буквально вчора заявив, що він відкидає будь-які мирні переговори. Справді, жодної пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав" , - написав російський представник.

Він назвав спроби пов'язати його слова про політику Києва із закликом до геноциду "обурливими та абсолютно неприйнятними". Ульянов звинуватив українську владу у тому, що вона "не дбає про власне населення, коли категорично відкидає дипломатичні зусилля та концентрується виключно на накопиченні зброї із Заходу".