У центрі Києва влаштували виставку знищеної російської техніки

На Хрещатику столична влада організувала виставку російської техніки, яка була знищена українськими військовими, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Зазначимо, що президент РФ Володимир Путін планував захопити Україну за три дні.

Також росіяни хотіли провести великий парад на Хрещатику на 9 травня. Окупанти на війну в Україну навіть везли парадну військову форму з медалями.

Тепер столична влада вирішила здійснити плани окупантів і влаштувати парад, але вже знищеної ворожої техніки.

Фото: РБК-Україна

Фото: РБК-Україна

Фото: РБК-Україна

Фото: РБК-Україна

Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила майже 45 тисяч військових. Також окупанти втратили більше 1,9 тисяч танків, 803 безпілотники, 234 літаки і майже 200 гелікоптерів.