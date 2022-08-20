Генштаб: Росія готує наступ на Слов'янському напрямі

Російські військові зосередили зусилля на поновленні наступальних дій на Слов'янському напрямку. Наші бійці дали відсіч під час низки ворожих штурмів, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках формування ударного угрупування військ на кордоні не виявлено, однак загроза ракетних й авіаційних ударів зберігається.

На Сіверському напрямку ворог утримує підрозділи для сковування дій підрозділів Сил оборони України. Окупанти обстріляли з мінометів позиції наших бійців у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог зосередив зусилля на утриманні позицій. Обстрілював райони населених пунктів Карасівка, Великі Проходи, Черняки, Піщане та Печеніги. Також вдарив авіацією біля Прудянки та Верхнього Салтова. Проводив розвідку неподалік Руських Тишків та Золочева.

На Слов’янському напрямку окупанти зосередили зусилля на поновленні наступальних дій. Обстріляли райони населених пунктів Асіївка, Гусарівка, Чепіль, Протопопівка та Довгеньке.

"Окупанти вели наступальні бої у напрямках Бражківка – Новодмитрівка, Сулигівка - Новодмитрівка, Бражківка - Вірнопілля та Довгеньке - Курулька. Як результат - наші воїни завдали противнику втрат та відкинули його назад" , - пише Генштаб.

На Донецькому напрямку росіяни продовжують наступальні дії. Зосередили зусилля на Бахмутському напрямку.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв райони Краматорська, Роздолівки, Спірного, Званівки та Райгородка.

"Загарбники намагалися вести наступ у напрямках Спірне – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка, безуспішно" , - додає пресслужба.

На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли поблизу Майорська, Веселої Долини, Бахмута, Кодеми та Білогорівки.

"Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Стряпівка - Соледар, Покровське - Бахмутське, Покровське - Бахмут, Вершина - Зайцеве, Вершина - Кодема, Травневе - Зайцеве, Травневе - Кодема, Семигір’я - Зайцеве, Гладосове - Кодема, успіху не мали, отримали жорстку відсіч" , - відзначає Генштаб.

На Авдіївському напрямку окупанти завдали удару біля Авдіївки, Курахового, Красногорівки, Сухої Балки та Невельського. Також вели наступальні бої у напрямках Горлівка - Майорськ, Спартак - Опитне, Донецьк - Піски, Старомихайлівка - Первомайське.

На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Павлівка, Єлизаветівка, Новосілка, Вугледар та Новомихайлівка. Намагалися наступати у напрямку Благодатне - Золота Нива, однак отримали відсіч.

На Запорізькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших воїнів. Завдавав ударів по районах населених пунктів Великомихайлівка, Шевченко, Гуляйпільське, Шевченківське, Новоандріївка, Новопіль та інших.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосередили зусилля на утриманні зайнятих районів та сковування дій наших воїнів. Обстріляли райони Миколаєва, Українки, Олександрівки та ще п’ятнадцяти населених пунктів.