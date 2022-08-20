Подоляк розповів, яку посаду в ОП має Арестович

Офіційна посада Алексія Арестовича значиться, як радник Офісу президента України, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Пан Арестович дійсно не є ані радником глави ОПУ, ані радником будь-кого з його замів. Він так багато говорить, що ми зробили його… радником всього Офісу разом. Саме так його посада і звучить (по складах: "радник Офісу президента України"). Яким він офіційно і рахується згідно посадового розкладу" , - написав Подоляк.

Зазначимо, що раніше ЗМІ надсилали запит в ОП, у якому просили надати перелік радників керівництва Офісу президента. Арестовича немає у списку ні штатних, ні позаштатних радників голови ОП Андрія Єрмака чи його заступників.

Додамо, що з грудня 2020 року Арестович обіймав посаду позаштатного радника голови ОП.

Проте у січні Арестович оголосив про звільнення з Офісу президента. Тоді ЗМІ повідомляли, що він не підписував документів про звільнення. Наприкінці липня в ефірі "Фейгін. Live" він зазначив, що не звільнявся з посади радника голови ОП.