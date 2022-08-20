Сили НАТО в Косово збільшили свою присутність на кордоні з Сербією

Миротворці НАТО в Косово (KFOR) збільшили свою присутність в прикордонних з Сербією районах. Також було посилено патрулювання, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це пише Tajnug з посиланням на заяву неназваних представників KFOR.

За їх інформацією, в районі північних пунктів перетину кордону - Яріньє і Брняк - було посилено присутність і патрулювання миротворців.

При цьому вони не підтвердили і не спростували можливу дислокацію американських солдатів у складі НАТО на півночі частково визнаної держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що лідери Сербії та Косово не зуміли досягти угоди в ході двосторонніх переговорів, які проходили в Брюсселі.

Також ми писали, що, за словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, миротворчий контингент НАТО готовий вступити в конфлікт Сербії та Косово, якщо стабільність між країнами опиниться під загрозою.