У Росії кажуть, що запускають серійне виробництво нових ракет

У Росії заявили про "початок" серійного виробництва протикорабельних гіперзвукових ракет "Циркон", пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Починаємо серійне виробництво ракет "Циркон". У нас фактично вона (ракета - ред.) поставлена на озброєння, і в цьому році це вже буде зафіксовано документально, назвемо це так" , - заявив Шойгу.

Він також додав, що країна-агресор продовжує виробництво гіперзвукових ракет "Кинжал".

Варто зауважити, що, за словами президента РФ Володимира Путіна, гіперзвукові ракети "Циркон" нібито здатні вразити ціль в будь-якій точці світу. При цьому вони можуть розвивати швидкість до понад 9,5 тисяч кілометрів на годину.

Нагадаємо, раніше Путін заявив про постачання комплексів гіперзвукових крилатих ракет "Циркон" у ЗС Росії, яким, нібито "аналогів немає".