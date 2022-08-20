Постпреда РФ викликали в МЗС Австрії після скандального твіту про українців

Міністерство закордонних справ Австрії викликало "на килим" постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова після його заклику "не проявляти пощади до українців", пише Іван Носальський, РБК-Україна.

У відомстві підкреслили, що такі заяви Ульянова є нелюдськими.

"Ми за свободу слова. Але ми також маємо право зайняти тверду позицію проти таких підбурювальних заяв. Тому постпред Росії Михайло Ульянов був викликаний в МЗС на неділю (21 серпня)" , - зазначили в МЗС України.

Нагадаємо, раніше Ульянов в Twitter закликав "не щадити українців", коментуючи пост президента України Володимира Зеленського, який подякував США за новий пакет допомоги.

Пізніше він видалив свій твіт і намагався виправдатися, написавши, що його "неправильно зрозуміли".

"Я, звичайно, мав на увазі США з їх поставками зброї і президента України, який буквально вчора заявив, що він відкидає будь-які мирні переговори. Дійсно, ніякої пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав" , - написав Ульянов.

У МЗС України закликали Австрію визнати Ульянова персоною нон грата після його скандального твіту.