У Туреччині вантажівка врізалася в натовп людей: 16 жертв

Вантажівка, у якої відмовили гальма, врізалася в натовп у місті Мардін в Туреччині після зіткнення з двома автомобілями, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

"16 людей загинули і 29 людей отримали поранення, 8 з них серйозні, в результаті аварії, яка сталася в результаті того, що у вантажівки лопнули гальма і він в'їхав у натовп на трьохсмуговій дорозі в районі Дерікского району міста Мардін" , - сказав міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

Міністр юстиції Бекір Боздаг повідомив, що Генеральна прокуратура Деріка ініціювала судове розслідування через ДТП.