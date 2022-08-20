У РФ вибухнув автомобіль з донькою ідеолога ''руского міра'' Дугіна

У Підмосков'ї вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado, в салоні якого перебувала донька ідеолога "руского міра" Олександра Дугіна Дар'я, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Як пишуть російські медіа, інцидент стався ввечері 20 серпня на Можайському шосе в районі селища Великі Вяземи. Машина вибухнула під час руху.

РосЗМІ вже почали розганяти версію про замах на вбивство. Нібито в авто повинен був їхати сам Дугін, а не його донька. За попередніми даними, дівчина загинула на місці, але офіційного підтвердження поки що немає.

Що відомо про Дугіна

Дугін - російський філософ і публіцист фашистського напрямку, вважається ідеологом "руского міра". Наче має значний вплив на президента РФ Володимира Путіна.

США внесли його до санкційного списку осіб, які винні в агресії Росії проти України. Занесений він і до переліку тих, хто створює загрозу нацбезпеці України та до бази "Миротворець".

Донька Дугіна Дар'я у липні 2022 року вона була включена до списків санкцій Великої Британії.