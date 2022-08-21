Дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: Курс України

В Україні сьогодні, 21 серпня погода буде дощовою місцями на півночі та сході. Також опади очікуються і на заході, при цьому в столиці можливі грози, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

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    Погода в Україні

    За даними синоптиків, сьогодні йтимуть короткочасні дощі у Сумській та Чернігівській областях. Також опади прогнозують на сході та місцями західних областях. На решті територій - без істотних опадів. Вітер переважно східних напрямків, 5-10 м/с.

    Температура повітря складатиме:

    • у північних областях вночі +15 +18, вдень +25 +28 градусів;
    • на заході вночі +14 +19 градусів, а вдень +25 +31;
    • у східних областях вночі +16 +19, вдень +26 +30 градусів;
    • на півдні країни вночі +17 +21 градус, а вдень +28 +30;
    • у центральних областях вночі +16 +18, вдень +26 +28 градусів.
    Дощі, а місцями - гроза: якою буде погода в Україні сьогодні

    Погода в Києві

    Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, а вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +25 +27.

    Дощі, а місцями - гроза: якою буде погода в Україні сьогодні

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