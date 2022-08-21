В Албанії затримали 3 людей з паспортами РФ та України, які намагалися проникнути на військовий завод

В Албанії затримали громадян РФ та України, які намагалися проникнути на військовий завод у місті Грамші, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві Міноборони Албанії, пише "Європейська правда".

За інформацією відомства, у суботу близько 17:40 охорона військового заводу помітила підозрілі рухи навколо об'єкту. Начальнику охорони повідомили, що на територію проникла людина і намагалася фотографувати.

Під час затримання невідомого той застосував "спрей до двох солдатів, щоб втекти, але двоє військових зупинили його".

"Одразу після затримання поліція конвоювала громадянина Росії 24 років у приміщенні поліцейської дільниці Грамша для подальших дій" , - йдеться у заяві.

Тим часом за периметром заводу були помічені ще двоє людей, жінка та чоловік, які супроводжували порушника, їх також затримали неподалік заводу.

За даними Міноборони, це громадянка Росії С.Т. 33 років та громадянин України Ф.А. 25 років.

Військовий завод у Грамші знаходиться більш ніж за 70 кілометрів від узбережжя. У період правління комуністів він використовувався для виробництва автоматів Калашнікова.

Як повідомляється на сайті міністерства, наразі завод надає виробничі послуги оборонної промисловості.

Нагадаємо, Албанія веде переговори з НАТО про будівництво військово-морської бази в Порто-Романо, що будується на її Адріатичному узбережжі.