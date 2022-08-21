ОВА: росіяни вдарили по Одещині п'ятьма ракетами, дві збили

ОВА: росіяни вдарили по Одещині п'ятьма ракетами, дві збили
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

21 серпня близько 3.00 години зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" над морем знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За словами Братчука, ракети окупанти випустили з акваторії Чорного моря.

Ще три крилаті ракети влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств Одеського району, є влучання в зерносховище.

Постраждалих немає.

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