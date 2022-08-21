ОК "Південь": Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі до 15

Корабельне угруповання російського флоту після шторму збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

Зазначено, що напоготові окупанти тримають два великих десантних кораблів, два надводних і один підводний ракетоносій, які споряджені 20 крилатими ракетами типу Калібр.