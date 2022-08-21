Politico: США планують поставити Україні високоточні снаряди Excalibur
Сполучені Штати планують поставити Україні високоточні артилерійські снаряди Excalibur, повідомляє Українська правда.
Про це пише Politico із посиланням на джерела.
За даними видання, снаряди Excalibur планується поставити в одному із майбутніх пакетів допомоги. Вони не були включені до останнього пакету допомоги на $775 млн.
Зазначається, що ці снаряди дадуть українським військовим нову точну зброю, за допомогою якої можна завдати удару по укріплених російських позиціях і командних пунктах.
Excalibur – високоточний керований снаряд збільшеної дальності, має GPS-наведення. Використовуються для артилерії 155-мм калібру, здатні вражати цілі на відстані 35 км.
Нагадаємо, 19 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Він включатиме безпілотники-розвідники та вперше захищені від мін транспортні засоби в рамках нового пакета військової допомоги.