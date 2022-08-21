Федоров: на блокпосту в Запорізькій області загинула жінка

Сьогодні у черзі на виїзд з окупованої території Запорізької області загинула жінка. Росіяни по декілька днів не пропускають евакуаційні колони до Запоріжжя, повідомляє Новое время.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні у черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже 4000 людей вона намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах, які ворог створив на своїх блокпостах" , — йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, кількість смертей, зафіксованих в евакуаційних колонах, уже перевищила десяток.