Начальника СБУ Кіровоградської області знайшли мертвим

У Кропивницькому знайшли мертвим начальника обласного управління СБУ Олександра Наконечного. Причини його смерті з'ясовуються, повідомляє Гречка.

Вказано, що інформація про смерть керівника обласного управління СБУ з'явилася сьогодні вночі, згодом цю інформацію підтвердили місцевому виданню правоохоронці.

За інформацією видання, тіло було знайдено в суботу ввечері, 21 липня.

"СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки у Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра Семеновича Наконечного" , - повідомила керівниця прес-служби СБУ Юлія Ткач.

Як повідомив депутат Кропивницької райради Андрій Лаврусь, начальник управління СБУ в Кіровоградській області здійснив самогубство.

"Джерела в правоохоронних органах підтвердили інформацію та повідомили подробиці.За попередньою версією полковник перебував за місцем проживання та здійснив з пістолета один постріл собі у голову. Від отриманого вогнепального поранення помер на місці" , - пише Лаврусь.

Олександр Наконечний обіймав посаду начальника управління СБУ в Кіровоградській області з початку 2021 року. Зокрема, указ про його призначення президент підписав 16 січня 2021 року.

До цього він два роки служив у контррозвідці та більш як десять в управлінні боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Київському управлінні.