Генштаб: в Україні загинуло понад 45 тисяч російських військових
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули понад 45 тисяч російських військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,
- танків – 1912 (+5),
- бойових броньованих машин – 4224 (+12),
- артилерійських систем – 1028 (+10),
- РСЗВ – 266,
- засобів ППО – 141,
- літаків – 234,
- гелікоптерів – 197,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806 (+3),
- крилатих ракет – 190,
- кораблів / катерів – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3143 (+6),
- спеціальної техніки – 99 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках, відзначили у Генштабі.