Генштаб: в Україні загинуло понад 45 тисяч російських військових

Генштаб: в Україні загинуло понад 45 тисяч російських військових
Фото: Facebook

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули понад 45 тисяч російських військових.

Про це повідомили﻿ у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків – 1912 (+5),
  • бойових броньованих машин – 4224 (+12),
  • артилерійських систем – 1028 (+10),
  • РСЗВ – 266,
  • засобів ППО – 141,
  • літаків – 234,
  • гелікоптерів – 197,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806 (+3),
  • крилатих ракет – 190,
  • кораблів / катерів – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3143 (+6),
  • спеціальної техніки – 99 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках, відзначили у Генштабі.

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