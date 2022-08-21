Генштаб: в Україні загинуло понад 45 тисяч російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули понад 45 тисяч російських військових.

Про це повідомили﻿ у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,

танків – 1912 (+5),

бойових броньованих машин – 4224 (+12),

артилерійських систем – 1028 (+10),

РСЗВ – 266,

засобів ППО – 141,

літаків – 234,

гелікоптерів – 197,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806 (+3),

крилатих ракет – 190,

кораблів / катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3143 (+6),

спеціальної техніки – 99 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках, відзначили у Генштабі.