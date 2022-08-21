Мер: Росія завдала руйнувань Миколаєву на понад 813 мільйонів

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що російські окупанти нанесли руйнувань місту на понад 813 млн гривень, повідомляє Економічна правда.

"Станом на сьогодні, російські окупанти нанесли руйнувань Миколаєву на понад 813 млн грн. Загалом маємо близько 250 пошкоджених комунальних об’єктів, серед яких дитсадки, школи, лікарні, заклади культури та спорту" , – зауважив мер.

Сєнкевич зазначив, що внаслідок обстрілу міста у ніч з п’ятниці на суботу ніхто не постраждав, однак пошкоджень зазнали шість житлових будинків, у яких загалом вибито понад 60 вікон.

Крім того, вже опрацьовано близько 1500 звернень від жителів міста щодо пошкоджень житлових будинків. Також продовжуються роботи над тим, щоб якомога швидше відновити житло містян і підготувати його до зими.

Станом на 1 серпня обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури (у грошовому еквіваленті) збільшився до $108.3 млрд або 2,9 трлн гривень.