Нацполіція: на Харківщині окупанти зняли свої злочини на вкрадений телефон
У селі Циркуни Харківської області російські окупанти заселилися у дім місцевої жительки, викрали її телефон та знімали на нього свої злочини, повідомляє Новое время.
Про це заявив керівник Слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов.
"Зламані двері, купа викраденої техніки, зниклий одяг — чоловічий та жіночий (в тому числі спідня білизна). І, звісно, — пральна машина. Все це — стандартний почерк нелюдей, які прийшли на нашу землю творити лихо. Свої фото рашисти робили на викрадену техніку. А мізків відключити хмарне сховище не вистачило", — написав Болвінов.
Зазначено, що жінка звернулася до поліції, коли у Google-сховищі почали з’являтись фото та відео невідомих чоловіків у військовій формі, які пиячили та розважались у її домі. Вона в той час була за кордоном.
За словами керівника Харківської поліції, найбільше росіян здивувала пляшка алкоголю зі скорпіоном та змією всередині.
"Більшість цих рашистів вже встановлені. Цікаво те, що вони родом з великих міст — Москва, Курськ, Нижній Новгород. Тобто, вони мали раніше бачити пляшки з алкоголем та пральні машинки", — додав він.