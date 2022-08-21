Нацполіція: на Харківщині окупанти зняли свої злочини на вкрадений телефон

У селі Циркуни Харківської області російські окупанти заселилися у дім місцевої жительки, викрали її телефон та знімали на нього свої злочини, повідомляє Новое время.

Про це заявив керівник Слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

"Зламані двері, купа викраденої техніки, зниклий одяг — чоловічий та жіночий (в тому числі спідня білизна). І, звісно, — пральна машина. Все це — стандартний почерк нелюдей, які прийшли на нашу землю творити лихо. Свої фото рашисти робили на викрадену техніку. А мізків відключити хмарне сховище не вистачило" , — написав Болвінов.

Зазначено, що жінка звернулася до поліції, коли у Google-сховищі почали з’являтись фото та відео невідомих чоловіків у військовій формі, які пиячили та розважались у її домі. Вона в той час була за кордоном.

За словами керівника Харківської поліції, найбільше росіян здивувала пляшка алкоголю зі скорпіоном та змією всередині.