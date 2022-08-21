Облрада: на Херсонщині загарбники посилили фільтрацію

Останніми тижнями на Херсонщині російські загарбники посилили масштаб фільтраційних заходів, а кількість людей, яких викрадають військові РФ, збільшується, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Кількість викрадених російськими загарбниками жителів Херсонщини збільшилася в рази. Під ударом – волонтери, які працюють на захоплених територіях, голови ОСББ, які відмовляються від співпраці з окупантами", - підкреслив Соболевський.

При цьому якщо загарбники хочуть змусити співпрацювати, скажімо, когось з подружжя, то забрати можуть обох, зазначив він.

За словами Соболевського, нині небезпечно лишатися на загарбаних територіях вчителям. Ті працівники сфери освіти, які лишилися на захоплених територіях, отримуватимуть виплати за простій, їхні соціальні права захищені, в умовах окупації вони не можуть працювати - ні вести уроки онлайн, ні як репетитори, сказав перший заступник голови Херсонської облради.