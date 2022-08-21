В ЄС вважають, що Ердоган восени проведе дострокові вибори у Туреччині

В ЄС вважають, що Ердоган восени проведе дострокові вибори у Туреччині
Фото: facebook.com/RTErdogan

В Європейському союзі вважають, що президентські вибори в Туреччині, заплановані на середину червня 2023 року, можуть бути перенесені на осінь 2022 року, повідомляє Європейська правда.

Про це пише німецьке видання Welt з посиланням на джерела у Європейській службі зовнішніх справ та серед дипломатів ЄС, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, є деякі ознаки того, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається провести вибори достроково, і їхня організація "може статися у відносно короткі терміни".

Важливою причиною призначення дострокових виборів може бути те, що хвора турецька економіка може відновитися в короткостроковій перспективі після доходів від туризму цього літа, і це може покращити настрої серед населення.

За даними турецького статистичного управління, лише з квітня по червень було отримано 8,7 мільярда доларів, що на 190% більше, ніж за той же період минулого року.

З іншого боку, високі ціни на енергоносії через несприятливий обмінний курс матимуть негативний вплив на споживачів і, таким чином, на виборців, особливо в зимові місяці.

За словами дипломатичних кіл, міжнародна діяльність Ердогана як посередника між Заходом і Росією, його погрози вторгнутися в північну Сирію та відправлення нового корабля для буріння газу в Середземному морі є ознаками того, що він хоче продемонструвати силу для покращення його позицій перед президентськими виборами.

Згідно з останніми опитуваннями, його партія AKP має 27,7% підтримки (зменшення на 14,9% з виборів 2018 року), а головна опозиційна партія CHP має 28,1%. Особисті результати опитувань для Ердогана як кандидата в президенти також погані, він явно відстає від трьох можливих кандидатів від CHP.

Кандидатура мера Анкари Мамура Яваса (CHP) видається особливо перспективною. Зараз він вважається найпопулярнішим політиком країни.

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