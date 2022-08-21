В ОП очікують на посилення обстрілів на День Незалежності

Росія спробує збільшити на День Незалежності України кількість ракетних обстрілів деяких українських міст, у тому числі Києва, повідомляє Корреспондент.

Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону у неділю, 21 серпня.

"Росія – це архаїчна держава, і вона прив'язує свої дії до певних дат. Для них це якісь нав'язливі думки. Вони ненавидять нас, тож спробують 23-24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами низки наших міст. Безумовно, Київ буде у переліку цих міст" , – зазначив Подоляк.

За його словами, росіяни хочуть отримати у такий спосіб компенсацію за те, що їх принизили, і саме тому буде збільшено кількість обстрілів українських міст.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відзначатиме День Незалежності та інші важливі історичні дати, попри війну.