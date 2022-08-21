Харківська ОВА: існує ризик посилення провокацій у День незалежності

В Харківській області посилять комендантську годину та комплекс заходів безпеки під час святкування Дня незалежності через загрозу посилення провокацій, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявили у Харківській ОВА.

"У Харкові та Харківській області, які постійно обстрілюються Росією, є загроза посилення провокацій. І останній тиждень посилених обстрілів про це свідчить. Ми не повинні давати ворогові шансів на жодні провокації, тому голова ОВА ввів посилення та збільшення тривалості комендантської години" , - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом святкування Дня Незалежності в регіоні буде посилено комплекс заходів безпеки, які спрямовані на підвищення обороноздатності.