Прем'єри Чехії та Словаччини закликали допомагати Україні

Прем'єр-міністри Чехії та Словаччини в річницю радянського вторгнення до Чехословаччини закликали допомагати Україні, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це вони заявили у спільному відеозверненні.

Петр Фіала та Едуард Геґер в 54-ту річницю вторгнення військ Варшавського договору в Чехословаччину і придушення "Празької весни" заявили, що сьогодні, коли російські танки йдуть по українській землі, як ніколи важливо пам'ятати про серпень 1968-го і всіма силами допомагати Україні.

"Підтримуючи Україну, ми підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія виявилася нашою сусідкою" , - сказав словацький прем'єр Едуард Геґер.

"Пам'ятаючи історію, ми вчимося на ній, щоб вона вже ніколи не змогла повторитися" , - додав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Раніше повідомлялося, що уряд Словаччини не припинятиме військову підтримку України, попри всі зусилля Росії вплинути на громадську думку в країні.

Також ми писали, що Чехія запропонувала ЄС переглянути стратегію відносин з РФ. На думку Праги, нинішні принципи, на яких ґрунтуються європейсько-російські відносини, застаріли.