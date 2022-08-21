Рейтинг Шольца впав до рекордно низького рівня – опитування

Рейтинг схвалення дій канцлера Німеччини Олафа Шольца та його уряду впав до рекордно низького рівня, повідомляє Українська правда.

Про це пише Bild.

Згідно з останнім опитуванням, наразі лише 25% громадян задоволені роботою Шольца на посаді канцлера, і при цьому 62% незадоволені – найбільший негативний показник за час його перебування на посаді.

Якби канцлер обирався прямим голосуванням, Шольц зайняв би лише третє місце: 25% обрали б міністра економіки Роберта Габека (зелені), 19% - лідера ХДС Фрідріха Мерца і лише 18% - Шольца.

Діяльністю уряду нині задоволені 27% німців, незадоволені – 65%.

Рейтинг Соціал-демократичної партії Шольца також знижується. Від часу виборів до Бундестагу вона опустилася в опитуваннях з першого місця на третє з рейтингом 19%, відстаючи від ХДС (28%) та "Зелених" (21%). "Вільні демократи", що входять до коаліції, мають 8% підтримки.

Це означає, що підтримка уряду у складі СДПН, "Зелених" та Вільних демократів сягає лише 48%.

Рейтинг правої Альтернативи для Німеччини залишається незмінним на рівні 12%, партію Ліві підтримує 5% німців. Решта партій разом набирають близько 7%.